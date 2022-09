We willen zonnepanelen, maar waar zijn de monteurs?

Mees (22) stort zich na tragische dood vriendin vol op zijn succesvol­le bedrijf: ‘Maar heb het niet zo gewild’

OLDENZAAL - Hij is pas 22 jaar en nu al fulltime bezig met zijn eigen onderneming. Vanuit zijn Oldenzaalse zolderkamer stuurt Mees Mensink voetballiefhebbers naar wedstrijden in heel Europa. Wrang is dat een tragische gebeurtenis in zijn privéleven de voorspoed van zijn bedrijf versnelde.

25 augustus