Werkgevers krabbelen terug bij loonsverhogingen

Ard van der Steur, voorzitter van Beveiligingsbranche Nederland, was in september nog heel duidelijk in het AD. De lonen stijgen mee met de inflatie. Daarnaast komt er nog ruwweg 6 procent bij. ,,Iedereen ziet dat het nodig is’’, zei Van der Steur. De branche hoopte op die manier weer aantrekkelijk te worden als werkgever.



Alleen bleek de inflatie in september, de peildatum, niet 10 procent te zijn, maar 14 procent. Daarmee komt de rekening niet uit op 14 procent, maar op 20 procent hogere loonkosten.



En die kosten kunnen de beveiligingsbedrijven niet doorberekenen aan de klanten, denkt Trees van den Broeck, secretaris van Beveiligingsbranche Nederland. ,,Het is niet realistisch om 20 procent hogere tarieven te gaan doorrekenen aan opdrachtgevers.’’



Met de vakbonden is nu afgesproken dat de lonen per 1 januari met 14 procent stijgen. De overige 6 procent wordt nu in drie jaarlijkse brokjes van 2 procent uitgekeerd. Over dit voorstel moeten de leden van de bonden en de werkgevers nog wel hun goedkeuring geven.