Werkgevers kúnnen ouderen niet meer wegsturen: ‘Ze zien meer en meer hun sterke kanten’

naar de rechter Huwelijks­aan­zoek aan schoonmaak­ster leidt tot flinke rel bij Amsterdam­se farmaceut

Bij de grote Amsterdamse farmaceut Prothya Biosolutions is vorig jaar seksueel grensoverschrijdend gedrag geconstateerd. Dat blijkt uit onderzoek van bedrijfsrecherche Hoffmann. Een teamleider die niet op tijd zou hebben ingegrepen blijkt echter onterecht op non-actief gezet, zo valt te lezen in een zondag gepubliceerd vonnis van het Gerechtshof in Amsterdam.