Werkgevers radeloos door personeelsgebrek: ‘Ze lopen zelfs bouwput in om mijn jongens werk aan te bieden’

Veel uitstroom personeel in VS, in Nederland is arbeids­markt nu nog 'extreem inactief’

2 oktober In coronatijd zijn weinig medewerkers vrijwillig geswitcht van baan. Met het aantrekken van de economie en de krapte op de arbeidsmarkt komt daar verandering in, voorspellen experts. ,,Als mensen in beweging komen, dan wordt het kermis op de arbeidsmarkt.”