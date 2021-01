Werknemer én investeerder: waarom zij duizenden euro’s in het bedrijf staken

Bedrijven lenen geregeld geld om te kunnen investeren. Maar dat gebeurt meestal achter gesloten deuren, zeker bij ondernemingen in de financiële sector. Viisi Hypotheken wilde dat eens anders aanpakken en startte een crowdfundingscampagne. Hiermee wil het bedrijf in het ‘openbaar’ via klanten, medewerkers, familie en vrienden minimaal 500.000 euro ophalen.

Niet eerder begon een bedrijf in de financiële sector in Nederland een crowdfundingcampagne, aldus Hergen Dutrieux, mede-oprichter Hergen Dutrieux van de hypotheekadviesketen. ,,Onze missie is de hypotheeksector transparanter maken. Van veel producten is te achterhalen waar het geld vandaan komt, bij hypotheken is dat vaak niet het geval. Door te crowdfunden ziet iedereen waar het bedrag vandaan komt en waar we het voor gaan gebruiken.”

Groeien

Viisi begon de campagne bij crowdfundingbedrijf Crowdaboutnow met een streefbedrag van 500.000 euro. ,,Het gaat super goed, tweehonderd mensen hebben inmiddels een investering gedaan. De teller staat nu op 700.000 euro. We hebben het streefbedrag dus al ruimschoots bereikt.”

De hypotheekadviseur gaat het opgehaalde gebruiken om het team dat nu uit 50 man bestaat uit te breiden met 25 nieuwe medewerkers. En daar is geld voor nodig. Hergen: ,,Om te kunnen groeien moet je investeren. Als bedrijf gaan de kosten altijd voor de baat uit. We hadden ook naar de bank kunnen gaan voor een lening, dat was zelfs goedkoper geweest, maar deze manier past veel beter bij ons.”

Medewerkers

Het idee van crowdfunding is dat iedereen mee kan doen aan de campagne, niet alleen grote investeerders. Familie, vrienden en klanten van Viisi zijn daarom ook uitgenodigd. ,,Klanten en medewerkers staan het meest dichtbij ons, die hebben we als eerst gevraagd. Veel medewerkers wilden graag meedoen.”

Quote Het levert je meer op dan wanneer je het geld op je spaarreke­ning laat staan Brent van Huizen, werknemer Viisi

Brent van Huizen is een van de werknemers die besloot geld te investeren in Viisi. ,,Ik heb 2500 euro geïnvesteerd. Het is een lening, dus je krijgt het geld in 6 jaar tijd helemaal terug, plus rente. In die periode bouw je een flink rendement op. Het levert je meer op dan wanneer je het geld op je spaarrekening laat staan.”

Alle medewerkers die investeren, dragen het bedrijf een warm hart toe en geloven in de plannen van Viisi. Van Huizen: ,,Mijn werk hier bevalt erg goed. Veel bedrijven zeggen dat ze hun werknemers op de eerste plaats zetten, maar Viisi doet dit echt. Ik geloof in het bedrijf en ik beleg graag in iets waarin ik geloof.” In totaal heeft het personeel samen 300.000 euro opgehaald.

Grens

Mede-oprichter Hergen heeft zelf ook geïnvesteerd in de crowdfundingscampagne. ,,Als een van de oprichters investeer je natuurlijk sowieso al, maar ik wilde hier ook bij helpen. Daarom heb ik er 10.000 euro ingestoken.” Tot eind januari kunnen mensen nog meedoen met de campagne. Tenzij de maximale grens van 1 miljoen euro dan al bereikt is, dan stopt de actie vanzelf.

