Wijkverpleegkundigen met volle agenda’s: ‘Soms uur bezig om iemand onder de douche te krijgen’

Hij wil het niet, maar toch stopt Co (75) na ruim 50 jaar met zijn rijschool: ‘Huilen heeft geen zin’

,,Ik heb er pijn in mijn hoofd van”, zegt Co Woerdman (75) uit Leusden na zijn afscheid als rij-instructeur. Een kleine twee weken geleden was het dan echt zijn laatste keer, na 53,5 jaar lang rijlessen te hebben gegeven. Als het aan Woerdman had gelegen, was hij nog langer doorgegaan.

3 november