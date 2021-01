Willem-Jan verkocht zijn huis met 60.000 euro overwaarde: ‘Ik gaf mezelf een Mazda CX5 cadeau’

Ontslag nemen of toch blijven? Zo maak je de beste keus

22 januari Blijven of weggaan bij je baas. Het is dé vraag die loopbaancoaches en –psychologen samen met hun cliënten proberen te beantwoorden. Door corona durven werknemers minder snel hun baan op te zeggen. Toch is het verstandig ook nu iets te doen aan ontevredenheid op het werk.