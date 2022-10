Wolf is manager in een fabriek waar incontinentieproducten worden gemaakt

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Wolf Freeve (30) is department manager in een fabriek van Essity waar onder meer incontinentieproducten worden gemaakt.

Wat doe je precies?

,,Ik werk in een van de fabrieken van Essity, het moederbedrijf van merken als Tempo, Tork maar ook Tena en Libresse. Ik ben leidinggevende en stuur een team aan van 24 mannen en vrouwen. Mijn werk is heel divers. Ik heb een coachende rol en ben verantwoordelijk voor het eindresultaat van de machines. Samen met het team zorg ik ervoor dat alle productlijnen en machines goed blijven lopen. Ik sta zelf ook regelmatig aan de lijn om het team te ondersteunen bij het werk. Ik ben een manager die niet alleen maar vanaf een afstandje toekijkt. Ik pak ook meteen gereedschap op om mee te helpen als er iets misgaat met de machines.”

Hoe reageren anderen als je over je werk vertelt?

,,Vaak reageren mensen wel verbaasd als ik vertel waar ik werk. Ik krijg dan ook wel eens de vraag of ik in een luierfabriek werk. Maar het is veel meer dan dat. Bij Essity worden inderdaad luiers voor baby’s gemaakt, maar ook producten waar je oma wat aan heeft.”

Hoe ben je bij deze baan terecht gekomen?

,,Van jongs af aan ben ik al met techniek bezig. Ik haalde Gameboys uit elkaar om te kijken hoe die nou precies werken en later was ik veel bezig met sleutelen aan mijn brommer. Na de middelbare school ben ik werktuigbouwkunde gaan studeren. Nog tijdens mijn studie ben ik bij Essity aan de slag gegaan als operator. Ik vond het fantastisch om te zien hoe er van grote rollen materiaal op hoge snelheid producten worden gemaakt. Vanuit die functie ben ik uiteindelijk doorgegroeid naar deze baan.”

Wat maakt het zo leuk?

,,De meeste consumenten hebben geen idee hoe iets dat ze in de winkel kopen gemaakt is, en hoe snel zo’n fabrieksproces eigenlijk gaat. De twee productlijnen waar ik verantwoordelijk voor ben maken samen ruim 90.000 per uur. Ik verbaas me nog steeds over de technieken die we hier gebruiken. De snelheid waarmee de machines draaien is zelfs zo hoog dat je het niet eens met het blote oog kunt zien. Ik vind het heel leuk om met deze moderne technieken elke dag bezig te zijn.

Maar wat ook mooi is aan dit werk is dat we met de incontinentieproducten die we produceren echt het verschil kunnen maken voor mensen. Het is echt dankbaar werk. Want met onze producten kunnen mensen blijven doen wat ze willen, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over ‘ongelukjes’.”

Werk kan niet elke dag leuk zijn. Op wat voor momenten ervaar jij stress?

,,Het is elke ochtend weer een verrassing hoe er die nacht geproduceerd is. Ik kan er niet altijd bij zijn natuurlijk, dus je moet ook leren om het los te laten zodra je naar huis gaat. Er kan altijd een fout in de productlijn sluipen. Je moet als leidinggevende niet bang zijn om beslissingen te nemen in zo’n situatie. Als een machineonderdeel kapot is, kijk je hoe je dat kunt oplossen met elkaar. Dat is wel het voordeel van machines, ze werken of ze werken niet.

Bij mensen ligt het vaak wat ingewikkelder. Iemand motiveren om gedreven aan het werk te blijven is niet altijd even simpel. Het kan ook zijn dat er problemen thuis zijn waardoor het op het werk tegenzit. Dat moet je als manager signaleren. Daarom vraag ik regelmatig hoe het nou echt met iemand gaat. In deze branche kom je ontzettend harde werkers tegen die niet altijd aangeven als het niet zo lekker gaat. Daar moet je alert op blijven.”

Het duurt nog even, maar wil je dit werk tot je pensioen blijven doen?

,,Je weet nooit wat de toekomst brengt. Bij Essity zijn veel doorgroeimogelijkheden en is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, dus wie weet wat er allemaal nog meer voor mij in zit. Maar ik zit nog niet zo gek lang in deze functie en vind het werken met dit team en deze techniek nog uitdagend en interessant genoeg.”

