Wow! De metershoge XXL balloncreaties van Kevin (25) zijn big business (en dit is wat ze kosten)

VIDEO Als transper­soon is het lastig over make-up te leren, vond Sharmila (18): dus begon ze haar eigen cursus

26 juni Hoe lastig het is om als transpersoon over make-up te leren, ondervond ook Sharmila (18) tijdens haar eigen transitie. In winkels ontving ze talloze starende blikken en nare opmerkingen. Een veilige plek? Nee, die was er niet. Daarom biedt de Amersfoortse nu zelf make-up cursussen aan, zodat zij anderen die vertrouwde omgeving wél kan bieden.