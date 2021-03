Yoran slaapt deze zomer met 100 liter ijs naast zijn bed: ‘Voor mijn veertigste sta ik in Quote 500’

aan de stok Haagse veteraan John laat alles uit zijn handen vallen als een kind wordt vermist: ‘Doen wat moet gebeuren’

4 maart De Haagse veteraan John Blonk is lid van het Veteranen Search Team. Vrijwilligers die alles uit hun handen laten vallen als een kind wordt vermist of een moeder aan de wandel is. Wij spraken Blonk voor de rubriek Aan De Stok.