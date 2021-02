Zo doorstonden deze startende ondernemers de crisis: ‘Ik dacht echt: Valt het nu al in duigen?’

Wat nou crisis? ‘Jongste franchiser ooit’ Rick opent zijn derde Intertoys

29 januari Rick van Dalen durft. Twee jaar terug nam hij de speelgoedwinkel over van zijn ouders. Eind 2019 opende hij een tweede winkel in een winkelcentrum en nu al is het tijd voor de volgende: in april opent hij Intertoys nummer drie. De jongste franchiser van Intertoys ooit roeit tegen de stroom in.