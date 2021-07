Zo help je een collega die een dierbare heeft verloren

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: rouw op het werk

Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: iemand verliezen die dichtbij ons staat. Het is een van de oneerlijkste dingen in het leven dat iedereen op een gegeven moment te maken krijgt met de dood van een dierbare. Het verdriet is dan vaak zo groot dat het logischerwijs ook ons werkleven beïnvloedt - je kunt zoiets simpelweg niet ‘thuis laten’.

Maar hoe ga je als collega om met een teamgenoot die rouwt? Je wilt er wel voor iemand zijn, maar staat als collega toch ook op enige afstand. Je bent doorgaans niet een van de beste vrienden. Je wilt als collega in zo’n situatie aangeven dat je er voor de rouwende bent, maar je wil diegene ook geen ongevraagde therapiesessie voorschotelen.

In hoeverre vindt een rouwende collega het prettig om erover te moeten vragen als je ernaar vraagt? Is dat een opluchting, of schept dat juist een ongewenste verplichting? Niet gek dus dat rouw op de werkvloer nog wel eens ongemakkelijk kan worden.

Quote Rouw op de werkvloer hoort er gewoon bij, daar hoeven we niet al te angstval­lig mee om te gaan

Rouw op de werkvloer hoort er gewoon bij, daar hoeven we niet al te angstvallig mee om te gaan - dat vindt Ameline Ansu. Ansu schreef het boek Van harte gecondoleerd, nadat ze op jonge leeftijd haar beide ouders verloor. Volgens Ansu gaan we in Nederland sowieso vaak krampachtig om met de dood. Zij pleit ervoor om de dood meer bespreekbaar te maken: onder vrienden, tijdens familiediners en ja, ook op het werk.

,,Het is best vervelend omdat je je al rot voelt, maar je helpt jezelf als rouwende enorm door duidelijk te zijn over waar je behoefte aan hebt”, zegt Ansu. ,,Denk na over of je er op het werk over wil praten, of juist even helemaal niet. Zorg dat je er van tevoren een mail over stuurt, of met je leidinggevende overlegt die namens jou het team inlicht.”

Het verkeerde zeggen

Accepteer dat het als collega niet onvergeeflijk is als je het verkeerde zegt. ,,Natuurlijk doe je wel eens het verkeerde of zeg je iets onhandigs - dat kan gebeuren. Het is juist veel erger als je uit angst iets stoms te zeggen het onderwerp maar angstvallig vermijdt”, aldus Ansu.

En een laatste tip: informeer na een half jaar nog eens hoe het zit met de rouw. ,,De begrafenis is geweest, maar ook na maanden is rouw voor nabestaanden nog vers”, zegt Ansu. ,,Het kan dan heel fijn zijn als een collega er na een tijdje nog eens naar vraagt.”

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

