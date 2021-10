Zo worden werknemers gelukkiger op hun werk

We voelen ons best gelukkig op werk. Zeker als de collega's leuk zijn, de werkdruk niet te hoog ligt en ook de leidinggevende niet te sturend is. Maar het is ook op werk normaal om niet zo lekker in je vel te zitten. Deze bedrijven doen er alles aan om dit te voorkomen.

Ondanks de coronacrisis geven we ons werkgeluk nog steeds een ruim voldoende: een 7,2. Dit blijkt uit onderzoek van MonitorGroep, Gelukkig Werken Academy en Happy Office, waar 1500 Nederlanders aan meewerkten.

Dit cijfer blijft al jaren ongeveer hetzelfde. Maartje Wolff van Happy Office gaf al eerder aan dat deze stabiliteit laat zien dat we opgewassen zijn tegen een crisis. ,,Uit het onderzoek blijkt dat omstandigheden maar voor een klein deel bijdragen aan ons geluk. De crisis heeft wel even effect gehad, maar we veren uiteindelijk toch weer terug naar ons oude niveau.”

Samen en alleen

Wel zette de pandemie ons aan het denken over werkgeluk, vertelt Wolff. Mensen weten nu beter waar ze wel óf niet gelukkig van worden, zoals een goede werksfeer. Of een fijne samenwerking tussen collega's. ,,Voor echt werkgeluk is een goede connectie met jezelf en met de ander het belangrijkst’’, zegt Diana Vink van Logimpro.

Vink is interim-manager Logistiek én expert op het gebied van werkgeluk: ,,Toen ik een paar jaar geleden een opleiding tot werkgelukdeskundige volgde, vonden veel mensen het zweverig. Alsof ik de hele dag happy de peppi ging rondlopen. Dat is helemaal niet het idee achter werkgeluk. Soms hoort tegenslag er ook gewoon bij, maar dat moet niet de overhand nemen.’’

B.I.G.

Ongeveer vier jaar geleden stapte ook Tempo-Team helemaal over op werkgeluk. ,,Bij alles wat we doen staat werkplezier centraal’’, stelt Paul den Uijl, operationeel directeur van Tempo-Team. Om dit voor elkaar te krijgen maken ze gebruik van de B.I.G.-theorie, wat staat voor balans, inhoud en groei. Bij balans wordt er gekeken naar het evenwicht tussen thuiswerken en op kantoor zitten. ,,Thuis lukt concentreren beter en op kantoor kan je juist de connectie opzoeken. Als de balans goed is, heeft dit ook een positieve invloed op de balans tussen werk en privé’’, zegt Den Uijl. ,,Mensen ervaren dan minder stress.’’

Quote Zakelijk succes is afhanke­lijk van hoe goed de medewer­kers zijn én hoe goed ze in hun vel zitten Paul den Uijl

Daarnaast willen werknemers inhoudelijke bevrediging ervaren. ,,Veel mensen houden van een uitdagende baan, waarbij ze goed hun kennis kunnen inzetten. We hebben bijvoorbeeld ervaren dat medewerkers meer werkplezier ervaren als ze direct vanaf het begin bij een project betrokken worden. Dan voelen ze zich serieus genomen en hoeven ze niet alleen de plannen uit te voeren.’’

Tot slot is er nog de groei. ,,Naast dat werknemers gelukkiger worden bij een inhoudelijke uitdaging, willen ze ook doorgroeien. En zich verder ontwikkelen. Vaak ervaren mensen meer werkplezier als ze iets hebben om naar toe te werken’’, legt Den Uijl uit. Al deze factoren bij elkaar zorgt ervoor dat er meer werkgeluk ontstaat. En dit is volgens Den Uijl niet alleen goed voor de medewerker, maar ook voor het bedrijf. ,,Zakelijk succes is afhankelijk van hoe goed de medewerkers zijn én hoe goed ze in hun vel zitten.’’

Geluk in eigen handen

Alleen hoe bereik je werkgeluk? De belangrijkste factor hierin ben je zelf, aldus Vink. ,,Je moet nooit je geluk in andermans handen leggen.’’ Ze stelt dat als je geen werkgeluk ervaart, je daar vaak het best zelf verandering in kan brengen. ,,En je moet niet opkijken als je vorig jaar van iets anders gelukkig werd. Je ervaring van werkgeluk kan per jaar verschillen. En ook per levensfase. Soms is de baan zelf het allerbelangrijkste voor je geluk, soms zijn het je kinderen of maakt een studie naast je baan je echt heel gelukkig.’’

En ook de werkgever heeft invloed op het werkgeluk van zijn werknemer. In het onderzoek van MonitorGroep, Gelukkig Werken Academy en Happy Office wezen de respondenten hun leidinggevende als derde oorzaak aan van laag werkgeluk. ,,Als manager moet je ook niet de duimschroeven aandraaien of alles maar op z'n beloop laten. Dit gedrag heeft invloed op het team, dus moet hij of zij voor het werkgeluk het goede voorbeeld geven’’, zegt Vink.

Quote Je moet niet opkijken als je vorig jaar van iets anders gelukkig werd. Je ervaring van werkgeluk kan per jaar verschil­len Diana Vink

Fuck-up Friday

Dit doen ze bij Tempo-Team door extra aandacht te geven aan complimenten. ,,We vervallen snel in het massacompliment, zoals ‘We zijn goed bezig. Ik ben trots op jullie’.’’, vertelt Den Uijl. ,,We moeten veel meer focussen op de persoonlijke aanpak. Dus even samen met de werknemer zitten en hem een oprecht compliment geven.’’

En het is ook belangrijk om samen de successen én fouten te vieren. ,,Ik wil bijvoorbeeld nog een Fuck-up Friday organiseren’’, vertelt Vink met een lach in haar stem. ,,Dan mag je één keer per maand gewoon vertellen wat er fout ging. Zonder dat je daar voor wordt veroordeeld. We zijn zo bang om fouten te maken, terwijl we hier juist heel veel van leren. We maken zelden dezelfde fout opnieuw, en als het dan wel goed gaat zijn we weer wat gelukkiger.’’

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.