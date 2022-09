Zo zorg je dat jouw verzoek prioriteit krijgt bij je collega

Een goede verstandhouding met collega’s, leidinggevenden of klanten maakt je werkdag niet alleen plezieriger, maar zorgt er ook voor dat je meer gedaan krijgt. Mirjam Wiersma, auteur van twee boeken over zakelijk flirten, vertelt hoe je jezelf op de kaart zet en mooie relaties opbouwt met anderen. Deze keer: jouw verzoek bovenop de stapel krijgen.

Op werk heeft iedereen het druk, dan kan het lastig zijn om ervoor te zorgen dat mensen de tijd nemen voor jouw vragen en verzoeken. ‘De baas erbij halen’ om iets belangrijks voor elkaar te krijgen is een optie, maar kun je niet al te vaak doen. Op een gegeven moment werkt dat niet meer. En het is ook niet optimaal voor de sfeer. Een andere manier om aandacht te krijgen voor jouw verzoek zou plezieriger zijn.

Een leidinggevende van een internationaal team vertelde me eens hoe hij zijn team aanstuurde. Alle leden vielen hiërarchisch onder verschillende landen en directies. Naast de internationale klus, waar hij verantwoordelijk voor was, hadden zij ook lokale werkzaamheden. En hoe zorg je dan dat teamleden tijd besteden aan jouw project, terwijl jij in een ander land zit en de leidinggevende voor hun lokale opdrachten zich waarschijnlijk gewoon een deur verderop bevindt?

Hij koos ervoor veel te investeren in zijn contacten met de teamleden. Hij zorgde dat hij alle teamgenoten heel regelmatig sprak en nam ruim de tijd voor die gesprekken, ze gingen echt niet alleen over werk. Zo creëerde hij een warme band en dat was wat hem slagkracht gaf. Of je écht aandacht hebt voor iemand en tijd voor hem vrijmaakt of alleen maar contact opneemt omdat je iets van de ander nodig hebt, maakt een groot verschil op het moment dat de ander gaat beoordelen wat prioriteit heeft.

Want wat motiveert ons echt? Er is op alle fronten een schreeuwend tekort aan personeel. Vaak hoor je roepen dat er ‘gewoon’ een hoger salaris moet worden geboden. Want geld motiveert, is de gedachte. Maar is dat zo? In een beroemd ‘lego-experiment’ bouwden proefpersonen poppetjes van legosteentjes. Ze krijgen per legofiguur een steeds iets afnemende vergoeding. De ene groep proefpersonen leverde de gemaakte figuren in en moest vervolgens toekijken hoe de poppetjes meteen uit elkaar gehaald werden. Bij de tweede groep werden alle legofiguren eerst verzameld en pas aan het einde van het experiment uit elkaar gehaald.

Wat was het effect? De beloning voor beide groepen was hetzelfde, maar de eerste groep bouwers kwam tot gemiddeld zeven poppetjes en de tweede maakte er gemiddeld elf. Zien dat je werk eigenlijk voor niks is, omdat je legofiguur direct wordt gesloopt nadat je het gemaakt hebt, maakt dat we minder gemotiveerd zijn. Waardering en aandacht vinden we belangrijker dan geld.

Wil je je collega overtuigen iets voor jou te doen, zorg dan dat je waardering voor diegene en de waarde van wat je vraagt voor jou naar voren laat komen in je verzoek. Bijvoorbeeld: ,,Als je me uiterlijk dinsdag je input kunt geven over hoe we onze vergoedingen de komende jaren gaan indexeren, kan ik dat woensdag in mijn offerte verwerken. Je maakt me daar echt heel blij mee, ik ga dan de indieningsdeadline van donderdag halen.”

Investeren in je werkrelaties en regelmatig je waardering uitspreken kost misschien wat moeite, maar kan een groot verschil maken. Oprechte aandacht voor de ander - een heel belangrijk element in zakelijk flirten - kan ervoor zorgen dat jouw verzoeken niet meer op ‘de grote hoop’ belanden, maar de eerste zijn waar je collega mee aan de slag gaat.

