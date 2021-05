Zwijndrechts familiebedrijf zet ruim een miljard euro om: ‘We nemen Ad op de shovel uiterst serieus’

,,Loop 100 meter met me mee en ik wijs je een buis van ons aan.’’ Joop Sassen, ceo van de wereldwijd opererende Van Leeuwen Buizen Groep uit Zwijndrecht, spreekt de zin ogenschijnlijk achteloos uit. Maar het is een zin die de fantasie prikkelt. Want als het daadwerkelijk klopt dat op iedere 100 meter van de aardbol een ‘Zwijndrechtse buis’ te vinden is, gaat er mogelijk toch iets mis. Dan zou het bedrijf in 2020 niet een omzet van ruim een miljard euro - 1178 miljoen om precies te zijn - noteren in het jaarverslag, maar een veelvoud van dat duizelingwekkende bedrag.