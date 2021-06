‘Zzp’ers vinden pensioen belangrijk maar regelen niets’

De online bank vroeg 2.500 klanten die zelfstandig ondernemers zijn óf en wat ze geregeld hebben voor hun pensioen. Wat blijkt? Bijna de helft (48 procent) heeft niets geregeld. Wel neemt de bereidheid toe naarmate iemand langer zzp’er is. Bij ondernemers die al vijf jaar zzp’er zijn, heeft 43 procent niets geregeld. Dat is beter dan het gemiddelde, maar het aantal is nog altijd vrij laag.

Van de starters geeft zelfs 59 procent aan niets geregeld te hebben. Bij die laatste groep is dat vaak omdat ze te weinig inkomen hebben, deels in loondienst zijn of omdat ze er nog niet aan zijn toegekomen, zo blijkt uit de enquête. Van de groep die al langer zzp’er is en nog niets geregeld heeft, is een veelgehoord argument: ze houden te weinig geld aan het eind van de maand over.

Als ondernemers wél iets geregeld hebben, dan is dat vaak via een lijfrente (29 procent), de fiscale oudedagsreserve (26 procent), een geblokkeerde spaarrekening (20 procent), via vastgoed (18 procent) en /of - uitsluitend - via een vrij opneembare spaarrekening (17 procent).

Branches

Het maakt overigens behoorlijk verschil in welke branche iemand werkt. Binnen de sectoren kunst & cultuur (70 procent), horeca (61 procent), persoonlijke dienstverlening (61 procent) en detailhandel (60 procent) hebben veel zzp’ers niets geregeld voor later. Binnen de zakelijke dienstverlening ligt dat percentage met 40 procent aanzienlijk lager.

Financieel expert Oskar Barendse van de online bank Knab vermoedt dat die verschillen samenhangen met de hoogte van het inkomen. De sector ‘zakelijke dienstverlening’ bestaat voornamelijk uit accountants, consultants of advocaten en die hebben doorgaans meer te besteden dan horecapersoneel, winkeliers of artiesten.

Quote Er zijn fiscale mogelijkhe­den, maar te weinig zzp’ers maken er gebruik van. Dat is doodzonde Oskar Barendse, Knab

Overigens blijkt uit het onderzoek dat lang niet iedereen weet wat een pensioen nu precies inhoudt. Zo gaf een deel aan dat ze liever extra aflossen op hun hypotheek of op een andere manier vermogen opbouwen. Barendse: ,,Kijk, als je je vermogen bewaart totdat je stopt met werken is dat ook een manier van pensioenopbouw. Maar het risico is dat je dat potje tussendoor voor andere doelen gebruikt.”

Verplichting

Hoewel zzp’ers in het onderzoek zeggen dat ze pensioen belangrijk vinden, geeft het overgrote deel van de ondervraagden (72 procent) aan geen verplichting vanuit de overheid te willen. Zo’n verplichte pensioenregeling ligt wel op de onderhandelingstafel in Den Haag.

Zzp’ers vinden dat ze ‘ondernemer zijn geworden om dit soort zaken juist zelf te kunnen regelen’. Een ander punt is dat zij vrezen dat een regeling vanuit de overheid te algemeen is en dat die niet de voordeligste oplossing zal zijn.

Een grote contradictie, vindt Barendse. ,,Ondernemers zijn zich ervan bewust dat ze wat moeten regelen voor hun pensioen, maar toch doen ze het weinig én willen ze het vooral ook niet opgelegd krijgen.” Het onderzoek laat volgens hem vooral zien dat het onderwerp pensioen niet leeft en een ver-van-mijn-bed-show is. ,,Er zijn fiscale mogelijkheden, maar te weinig zzp’ers maken er gebruik van. Dat is doodzonde. Wij gaan er in ieder geval alles aan doen om onze klanten nog beter te informeren over de mogelijkheden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière: