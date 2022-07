560 miljoen jaar oud fossiel vernoemd naar natuuronderzoeker David Attenborough (96)

Volgens wetenschappers gaat het om het oudste wezen met een skelet. Het fossiel is gevonden in Charnwood Forest bij Leicester in Midden-Engeland. Attenborough ging daar vroeger zelf vaak op jacht naar fossielen. De 96-jarige presentator zegt ‘echt opgetogen‘ te zijn over de eer die hem ten deel valt.



,,Aangenomen wordt dat moderne diergroepen, zoals kwallen, 540 miljoen jaar geleden ontstonden tijdens de Cambrische explosie”, zegt paleontoloog Phil Wilby van de British Geological Survey. ,,Maar dit roofdier dateert van 20 miljoen jaar eerder.’’



Auroralumina attenboroughii ving met rondwaaierende tentakels voedsel uit het water, en is daarmee verwant aan de groep die koralen, kwallen en anemonen omvat. Volgens Wilby geeft het fossiel ‘inzicht in het ontstaan van complex leven op aarde’. ,,Enorm opwindend’’, noemt hij die wetenschap.