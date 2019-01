Aangespoelde walvissen slachtoffer van duikersziekte

Het zouden vooral sonars met middenfrequentie zijn die de dieren angst aanjagen. Die werden in de jaren vijftig ontwikkeld om duikboten op te sporen en worden nu nog gebruikt voor patrouilles op zee en militaire oefeningen, in het bijzonder van de Verenigde Staten en hun NAVO-bondgenoten.



In de jaren zestig begonnen schepen onderwatersignalen uit te sturen en dat is het moment dat spitssnuitdolfijnen – zeker in de Middellandse Zee – massaal op stranden aanspoelden.



Tussen 1960 en 2004 gebeurde dat 121 keer. In zeker 40 gevallen was er een directe link met militaire activiteiten in de buurt. Het ging telkens om een handvol spitssnuitdolfijnen die aanspoelden binnen enkele dagen en op amper een paar dozijn kilometer van elkaar.