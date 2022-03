Als kind iets gejat uit de winkel? Zo ontwikkelt je brein en je gedrag: ‘Het is complex’

video Studenten in Eindhoven bedenken ‘trilmouw’ waarmee je taal kunt voelen

Het studententeam HART van de Technische Universiteit in Eindhoven heeft een mouw ontwikkeld die tekst, in welke taal dan ook, kan omzetten in trillingen. Via deze trillingen kun je elke taal begrijpen, en kunnen ook doven en slechthorenden geluid ‘voelen’.

3 december