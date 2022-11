Apenpokken racistisch, WHO verandert naam virusinfectie

Criminele creativi­teit: NFI-pro­ject speurt naar verborgen boodschap­pen in foto’s en video’s

Het versleutelen van boodschappen is een welbekende techniek voor criminelen en terroristen, maar ook het verstoppen van de boodschap zelf lijkt steeds populairder te worden. Zo blijken berichten ook verstopt te kunnen worden in foto’s of video’s. De techniek heet steganografie.

