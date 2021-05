Astronoom laat spetterend spektakel van Melkweg zien

Het kleurige spektakel is een montage van 370 waarnemingen die in de afgelopen twee decennia zijn gemaakt door het Chandra X-ray Observator, dat in een baan om de aarde draait. Te zien zijn miljarden sterren en talloze zwarte gaten in het hart van de Melkweg. Astronoom Daniel Wang van de Universiteit van Massachusetts Amherst meldt op de site van Nasa dat hij een jaar lang aan het fantastische panorama heeft gewerkt terwijl hij thuis zat vanwege de pandemie.

‘Wat we op de foto zien, is een energetisch ecosysteem in het centrum van onze melkweg’, zei Wang in een e-mail. ‘Er zijn daar veel supernovaresten, zwarte gaten en neutronensterren. Elke röntgenstip of kenmerk vertegenwoordigt een energetische bron, waarvan de meeste zich in het midden bevinden.’

Astronomische waarnemingen

Het werk van Wang verschijnt in het juninummer van de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Chandra werd gelanceerd in 1999 en bevindt zich in een extreme ovale baan rond de aarde. De satelliet doet astronomische waarnemingen die op aarde niet mogelijk omdat röntgenstraling niet door de aardatmosfeer kan dringen. Er worden waarnemingen gedaan van zeer energierijke processen in het heelal zoals neutronensterren, zwarte gaten en overblijfsels van supernova’s. Chandra is een samenwerking van Nasa met onder meer het Nederlandse ruimteonderzoeksinstituut SRON.

