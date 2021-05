Bijzondere ontdekking in de regenwouden van Nieuw-Guinea: de chocoladekikker

De boomkikker komt in groene vorm ook in Nieuw-Guinea en Australië voor. ,,Die komt het dichtstbij de boomkikker die we in Nieuw-Guinea hebben ontdekt”, zegt Paul Oliver, een van de wetenschappers die verantwoordelijk is voor de vondst, in een persbericht. ,,De twee soorten lijken hetzelfde, alleen is degene die we kennen groen en heeft deze een prachtige bruine kleur.”

Dat de chocoladekikker tot op heden nog niet was ontdekt, is volgens de wetenschappers niet gek. ,,De kikker leeft in erg hete, moerassige gebieden met veel krokodillen, dat zijn allemaal dingen die verkenningen ontmoedigen", zegt Steve Richards, een andere onderzoeker. Hij denkt dat de chocoladekikker wel eens veel zou kunnen voorkomen in Nieuw-Guinea.

De nieuw ontdekte chocoladekikker. © Steve Richards

Het eiland, waarvan het westelijke gedeelte bij Indonesië hoort, zat ooit aan het huidige Australië vast. ,,Ondanks dat veel Australiërs Nieuw-Guinea niet goed kennen, komen veel dieren zowel daar als bij ons veel voor", zegt Richards. ,,Als we de biodiversiteit in Nieuw-Guinea beter kennen, helpt dat ons om ook de historie en oorsprong van onze eigen fauna beter te begrijpen.”

De officiële naam van de nieuw ontdekte kikker is overigens niet chocoladekikker, maar Litoria Mira. Litoria is de naam van een kikkergeslacht dat in Australië, Nieuw-Guinea en Indonesië tientallen vertakkingen heeft. ,,En Mira betekent verrast of vreemd in het Latijn", legt Oliver uit. ,,Omdat het zo'n verrassende ontdekking was om een over het hoofd gezien familielid uit een bekende kikkerfamilie te vinden in de regenwouden van Nieuw-Guinea.”