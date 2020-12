Bijzondere vondst: Romeinse babytweeling gevonden bij opgravingen

Politie neemt oudheden in beslag bij Tefaf, maar hoe komen illegale objecten daar terecht?

23 maart Op de internationale kunstbeurs Tefaf in Maastricht zijn onlangs twee kunststukken in beslag genomen. De oudheden, een Romeins hoofd van Apollo en een Egyptische vaas, zijn mogelijk illegaal opgegraven, zo meldt NRC. De vraag rijst of er niet veel meer onderzoek moet worden gedaan naar de verzamelgeschiedenis van archeologische vondsten voor ze worden gepresenteerd op bijvoorbeeld een beurs.