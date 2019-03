Cellen van diepgevroren mammoet na 28.000 jaar nieuw leven ingeblazen

Een internationale ploeg onderzoekers nam de celkernen van een goed geconserveerde mammoet, die in 2011 in de permafrost van Siberië werd ontdekt, en bracht de kernen in bij tientallen eicellen. Vijf daarvan liet biologische reacties zien die kenmerkend zijn voor het begin van celdeling. Geen van de cellen ging echter over naar de fase die nodig is om een nieuwe mammoet te creëren.



Het experiment toont aan ‘dat er ondanks de leeftijd nog steeds cellulaire activiteit kan zijn’, zegt wetenschapper Kei Miyamoto. ,,Tot nu toe concentreerden de vele studies zich op het fossiele dna en niet op de vraag of het nog werkt.’’ De resultaten van het onderzoek verschenen gisteren in het tijdschrift Scientific Reports.



De onderzoeksresultaten bieden weinig hoop op een scenario als dat in de film Jurassic Park, waarbij uitgestorven dinosauriërs weer tot leven worden gewekt. ,,We hebben vastgesteld dat de schade aan de cellen heel diep zit. We hebben zelfs nog geen celdeling gezien, we staan dus heel ver van de reproductie van een mammoet”, besluit Miyamoto.