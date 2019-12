De wetenschap over ‘Beestjes’: Dronken mensen spreken de waarheid

Zelden is het angstaanjagende gegeven van een delirium tremens zo ontspannen en vrolijk bezongen. Het lied schijnt ooit in een uurtje geschreven te zijn door Peter Koelewijn en gaat dus over ontwenningsverschijnselen na overmatig alcoholgebruik: ‘Op de dekens, in m’n kussen kijk maar, (beestjes), in m’n oren, in m’n neus en in m’n haar (beestjes), en ze lopen steeds door elkaar’.