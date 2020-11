Defensie vindt stoffelijke resten van Britse soldaat uit Tweede Wereldoorlog

ZOMERUNIVERSITEIT Het leven van Rob Rutten draait letterlijk en figuurlijk om de zon: ‘Dolblij met nieuwe missies’

18 juli De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over ontwikkelingen in hun vakgebied. Vandaag: Rob Rutten, zonnefysicus. De zon is niet alleen populair bij badgasten. Ook bij astronomen, die er nog genoeg vragen over hebben. ,,Ik ben dolblij met de nieuwe zonnetelescoop op Hawaï en de twee nieuwe missies naar de zon.’’