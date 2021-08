Dode bruinvissen die massaal aanspoelen ‘lijken op hetzelfde moment gestorven’

Sinds gisteren worden de dode dieren geregistreerd en worden er monsters afgenomen. Die gaan in vriezers naar het onderzoekslaboratorium. IJsseldijk voert ook autopsie uit op de dieren. Ze noteert de basisgegevens als gewicht, lengte en leeftijd. ,,Ik werk van buiten naar binnen. Ik bekijk de huid - zie je afdrukken van visnetten? - , onderzoek de maaginhoud - hebben ze wel of niet gegeten? - en controleer de organen. Hebben we te maken met gezonde of zieke dieren? Tref ik steeds hetzelfde aan? Dat vertelt me al veel over de mogelijke doodsoorzaak.”



IJsseldijk doet veel van dit soort ‘strandingsonderzoek’. Er spoelen tot wel zo’n achthonderd dode bruinvissen per jaar aan en de universiteit onderzoekt op verzoek van de overheid of de doodsoorzaak te maken heeft met menselijk handelen. Dan kan het gaan om verstoring of geluid, vervuiling, giftige stoffen, gehoorschade, aanvaringen of bijvangst.