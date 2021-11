Duurste schilderij ter wereld (450 miljoen dollar) toch niet van Leonardo da Vinci?

Het imago van het duurste schilderij ter wereld heeft vorige week een flinke knauw gekregen. Een gerenommeerd museum stelt nu dat het doek, getiteld Salvator Mundi en in 2017 geveild voor 450 miljoen dollar (394 miljoen euro), niet is geschilderd door Leonardo da Vinci zoals wel werd aangenomen.

In plaats daarvan werd Salvator Mundi (De verlosser van de wereld) geschilderd ‘met toestemming of onder toezicht van’ de beroemde Italiaan, bijvoorbeeld in zijn werkplaats, zo schrijft het Prado-museum uit Madrid in een boekje dat hoort bij de tentoonstelling Leonardo en de Mona Lisa-kopie.

De onthulling werd donderdag gedaan door The Art Newspaper en zal zeer waarschijnlijk de prijs van het schilderij bij een volgende verkoop fors beïnvloeden. Of de verfstrepen komen van de handen van Da Vinci of een van zijn ‘werknemers’ is namelijk nogal een verschil.

Saoedische kroonprins

Het nieuws past in de discussie die al langere tijd bestaat over het ontstaan van het doek. De beeltenis van Jezus Christus werd in 1958 nog beschouwd als een derderangs werk uit de werkplaats van Da Vinci en werd toegeschreven aan een van zijn assistenten. Het werd voor slechts 45 Britse ponden verkocht op een veiling van oude meesters. In 2005-2006 werd het werk echter gerestaureerd (onder de dikke verflaag bleek nog een schets te zitten) en daarna toch officieel toegekend aan Leonardo da Vinci.

In 2017 werd het schilderij voor het astronomische bedrag van 450 miljoen dollar verkocht aan de Saoedische prins en minister van Cultuur Badr bin Abdullah, een stroman van kroonprins Mohammed bin Salman. Het werk werd door veilinghuis Christie's aangeprezen als ‘de mannelijke Mona Lisa’ en ‘de grootste artistieke herontdekking van de afgelopen honderd jaar’. Geruchten gingen dat het schilderij daarna werd opgehangen in de Serene, het superjacht van de Saoedische kroonprins. Nu is onbekend waar het werk is.

‘Nieuwe analyse’

Hoewel sommige experts zich later ook nog hardop afvroegen of Salvator Mundi wel echt van de hand van Da Vinci was, is het schrijven van het Prado-museum de meest kritische noot van een vooraanstaand museum sinds de veiling van het werk in 2017: ‘Het is te hopen dat het in de toekomst weer wordt tentoongesteld en opnieuw en met grotere objectiviteit kan worden geanalyseerd.’

