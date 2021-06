Een computer wint het van de mens bij ingewikkelde berekeningen, maar ons brein is veel efficiënter

Het vaccineren in vijf grafieken: 42 procent van de mensen die de prik willen, was al aan de beurt

5 mei De vaccinatiecampagne tegen het coronavirus komt in Nederland steeds beter op gang. Ruim 40 procent van de mensen die een prik wil, is al aan de beurt geweest. En ook bij 70-plussers is het effect van vaccineren nu voorzichtig zichtbaar. Een overzicht in vijf grafieken.