Een vernuftig staaltje natuur: de vlinder fascineert ons, maar heeft het moeilijk

Als een vlinder fladdert Wendy Williams langs alle kennis die door de eeuwen heen is verzameld over de op één na grootste orde van insecten: die van de vlinders, ook wel Lepidoptera genoemd. ,,Het zijn levende bloemen’’, aldus de Amerikaanse wetenschapjournaliste. Ze openen ons hart. Bij het zien van de eerste vlinder in de lentezon krijgt iedereen een lekker gevoel. Vlinders fascineren ons ons hele leven. ,,Als peuters proberen we ze te pakken. Als kinderen jagen we erachteraan. Worden we ouder, dan zien we hun schitterende kleuren als iets om van te genieten in de tijd die we nog hebben’’, concludeert Williams. Zelfs in onze laatste levensdagen is er die speciale aantrekkingskracht. In Mexico ziet zij een oude man met zijn laatste krachten een berg beklimmen waarop hij monarchvlinders kan bewonderen.