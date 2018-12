Eerste baby geboren die in baarmoeder van overleden donor groeide

Mysterieu­ze schokgol­ven lieten onze planeet rinkelen als een bel

29 november Grote kans dat je er niets van gemerkt hebt, maar op 11 november rolden er twintig minuten lang vreemdsoortige seismische golven over de aarde. Wetenschappers registreerden de trillingen overal ter wereld. Drie weken later tasten ze collectief in het duister. Waar kwamen de golven vandaan?