Eerste niertransplantatie van ene hiv-patiënt naar een ander

Video De oplossing voor schade na gaswinning: huis dat zelf scheuren repareert

21 maart In Groningen kennen ze het sinds 1963 maar al te goed: scheuren in muren en vloeren van hun huis met mogelijk gevaar voor instorting. Civiel ingenieur Erik Schlangen (TU Delft) werkt met zijn team aan een oplossing: beton dat zelf scheuren kan repareren. Hij vertelt hier meer over in dit college van de Universiteit van Nederland.*