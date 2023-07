Eksters gebruiken vogelwerende pinnen om nesten mee te maken: ‘Het is echt een krankzinnig bouwsel’

Leugende­tec­tie-ex­pert: ‘Vertrouw niet op lichaams­taal bij leugenaars, maar luister goed’

In het LeugenLab onderzoekt Bruno Verschuere hoe een leugenaar te ontmaskeren is. ,,We hechten veel te veel waarde aan leugendetectoren. Maar er is een simpelere methode.’’