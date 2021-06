Fleur Visser doet onderzoek naar onbekende dolfijnsoorten: ‘Schuwe dieren’

Ingenuity / Video Eerste testvlucht Marsheli­kop­ter groot succes: ‘Dit maakt geavanceer­de technolo­gie zo opwindend’

23 april We kunnen vliegen op Mars! De eerste testvlucht met helikopter Ingenuity is een groot succes en een mijlpaal in de geschiedenis van de ruimtevaart: voor het eerst is er met een helikopter op een andere planeet gevlogen.