Hepatitis C-onderzoekers winnen Nobelprijs Geneeskunde: Mogelijk miljoenen levens gered

Nobelprijs­win­na­res Malala afgestu­deerd aan universi­teit Oxford: ‘Nu Netflix en slapen’

19 juni De Pakistaanse kinderrechtenactiviste Malala Yousafzai, die in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, is afgestudeerd aan de prestigieuze universiteit van Oxford, meldt de Britse krant The Guardian. De 22-jarige Yousafzai schrijft op Twitter dat ze ‘blij en dankbaar is’.