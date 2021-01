Hierom hebben wombats kubusachtige keutels

De vierkante keutels worden gevormd in de darmen van de wombat, niet door de anus, blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Soft Matter. Ecoloog Scott Carver van de universiteit van Tasmanië - één van de weinige plekken waar de dieren in het wild voorkomen - schreef mee aan het onderzoek. ,,Er waren kleurrijke hypotheses over het fenomeen, maar niemand heeft het ooit echt onderzocht.”

Volledig scherm Een wombat. © EPA

Zo was er het idee dat wombats de kubuskeutels poepen omdat hun anus vierkant zou zijn, of zouden de buideldieren eigenlijk wel een ‘normale’ vorm uitwerpselen hebben, maar zouden ze er zelf ‘blokjes’ van slaan nadat ze zich hadden ontlast. Dat blijkt ‘complete nonsens’. Carver begon het onderzoek nadat hij vier jaar geleden sectie deed op een dode wombat en zag dat in de laatste meter van de darm vierkante keutels zaten. ,,Een opmerkelijke ontdekking. Want hoe maak je kubussen in iets wat eigenlijk een zachte buis is?”, zegt Carver tegen The Guardian.

Quote Want hoe maak je kubussen in iets wat eigenlijk een zachte buis is?

Het blijkt dat de ritmische bewegingen van de darm, die is opgedeeld in flexibelere en ‘vastere’ stukken, de vierkante keutels produceert. De theorie erachter is dat wombats zo voorkomen dat hun keutels wegrollen. Ze hebben een zeer sterk reukvermogen en communiceren met elkaar via de uitwerpselen. De onderzoekers hebben verschillende vormen keutels van een helling geprobeerd te rollen, en de kubussen rollen aanmerkelijk minder ver dan ronde keutels. ,,Het is misschien een uitzonderlijk onderzoek, maar het geeft wel antwoord op een zeer specifieke vraag die werd gesteld door veel mensen”, zegt Carver.

Wombats leven in het oosten van Australië en op Tasmanië. Het is het enige dier ter wereld dat kubusvormige keutels produceert.

Bekijk al onze belangrijkste nieuwsvideo's in deze playlist.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.