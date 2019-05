Hoe de NS voor hoofdpijn zorgt bij wiskundigen

Om het treinsysteem en de moeilijkheid ervan aan de hand van de grafentheorie uit te leggen, moeten we eerst weten wat een graaf eigenlijk is. Simpel gezegd gaat het volgens Rensink in de grafentheorie om knopen (knooppunten) met kanten daartussen. In het voorbeeld van de NS zijn de knopen de stations en de kanten de sporen.



Om met deze knopen en kanten, oftewel stations en sporen, te rekenen heb je de graad van een knoop nodig. Een graad is het aantal kanten dat eraan zit. De meeste treinstations in Nederland hebben dan ook graad twee, omdat ze twee buurstations hebben. ,,Vanuit Utrecht kun je vijf verschillende kanten op; graad vijf. Het station met de grootste graad van Nederland is, op afstand, station Zwolle. Deze heeft graad zeven.” Vanuit dit station kun je dus zeven verschillende kanten op.



Hoe hoger het aantal graden van een station, hoe groter de chaos die ontstaat als zo’n station uitvalt. ,,Als je op sommige plaatsen één station weghaalt, is direct een deel van Nederland onbereikbaar.” Zwolle is er hier een van.