Israëlische zakenman met Nederlandse roots in maart naar ruimtestation ISS

Eytan Stibbe (64) heeft een vlucht gekocht bij een nieuw bedrijf dat ruimtevluchten verkoopt. De plannen zijn goedgekeurd, meldde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA woensdag. Stibbe is in 1958 geboren in de Israëlische stad Haifa. Zijn vader Hugo Stibbe was tijdens de Tweede Wereldoorlog vier jaar lang krijgsgevangene in Nederlands-Indië, zijn moeder Elma Sara van Adelsberg overleefde in Nederland de Holocaust door onder te duiken.



In 1953 trouwden ze in Amsterdam en kort erna emigreerden ze naar het net onafhankelijke Israël. Stibbe werd piloot in de Israëlische luchtmacht. In Israël werd hij een beroemdheid toen hij in 1982 in één luchtgevecht drie Syrische straaljagers en een helikopter uit de lucht schoot. In 1984 verliet hij de luchtmacht en stapte hij over naar de zakenwereld. Daar verdiende hij een vermogen.