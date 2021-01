Je pijngrens verhogen? Zing, dans en kijk naar iets groens

Japan wil geboorte­cij­fer opkrikken via kunstmati­ge intelligen­tie

9 december Het geboortecijfer in Japan daalt jaar na jaar. De geboortecijfers moeten omhoog en daar moet technologie bij helpen, zo concluderen de Japanse autoriteiten. De regering wil het dalende geboortecijfer in het land opkrikken door te investeren in artificiële intelligentie.