Koffiedrinken in een spijkerbroek: geen milieuvriendelijke combi

Waar we al dat water voor gebruiken, is voor een groot deel verborgen. Onderzoeker Rick Hogeboom (Universiteit Twente) legt uit: ,,We poetsen onze tanden, nemen een douche, drinken nog wat water, gebruiken het om te koken en spoelen de wc door. Maar dat alles samen is slechts 1 procent van ons dagelijkse watergebruik.” De rest van het water gebruiken we indirect en zit in onze leefstijl. Voor bijna alles wat we consumeren is namelijk water nodig. Hogeboom noemt drie voorbeelden: koffie, vlees en katoen.