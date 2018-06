Kostbare tegenvaller voor NASA: Webb telescoop pas in 2021 de ruimte in

10 miljard dollar gekost

,,We zullen in andere sterrenstelsels kunnen kijken en het licht van het allereerste begin kunnen zien'', vervolgde Bridenstine. ,,Ondanks de grote uitdagingen zijn het bestuur en NASA het er unaniem over eens dat de Webbmissie een succes gaat wordt.''

'Elke dollarcent waard'

Het is niet voor het eerst dat er met de lancering van de telescoop wordt geschoven. Het plan was om Webb in 2007 al in de de ruimte te hebben, maar de lanceerdatum wordt bijna jaarlijks verschoven.



Volgens NASA is Webb evenwel elke dollarcent en dus het ‘wachten waard’. ,,We moeten het hier op aarde in orde hebben voordat we naar de ruimte gaan'', zei bestuurder Thomas Zurbuchen erover.