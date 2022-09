Lancering maanraket NASA weer op losse schroeven, nu door naderende tropische storm

zonnestorm Last van onnauwkeu­ri­ge navigatie? Dat kwam waarschijn­lijk door de zon

Een zonnestorm raasde afgelopen dagen langs de aarde. De navigatie in de auto kon erdoor van slag raken, al was die kans klein. Toch is het een fenomeen om serieus rekening mee te houden, weten onderzoekers. Een zware storm kan desastreus uitpakken.

18 augustus