Legendarisch scheepswrak mislukte ontdekkingsreis 1915 ontdekt bij Antarctica

‘Een van ‘s werelds meest legendarische scheepswrakken is meer dan een eeuw na het zinken ontdekt voor de kust van Antarctica’, zo maakten de leden van expeditie Endurance22 woensdag bekend. Het gevonden schip zonk in 1915 nadat het langzaam was samengedrukt door pakijs en werd daarna niet meer gezien. Eerdere zoektochten naar het scheepswrak leverden niets op. Voor de expeditie, die vorige maand begon, was voor vertrek een gebied in de Weddellzee aangemerkt als zoeklocatie. Het schip is daar gevonden op 3008 meter diepte.

Op vrijgegeven beelden, gemaakt door een op afstand bestuurbare mini-onderzeeër van Saab, is te zien dat het wrak nog altijd in goede staat verkeert. Het wordt beschermd als een historische plek en monument onder het Antarctisch Verdrag. Dat betekent dat het wrak niet mag worden aangeraakt of verstoord bij het onderzoek of het maken van beelden.

Mijlpaal in poolgeschiedenis

Onderzoeksleider Mensun Bound, een Britse maritiem bioloog, spreekt van een unieke en historische vondst. ‘We zijn overweldigd door het geluk dat we het schip hebben kunnen lokaliseren en beelden hebben kunnen maken van de Endurance. Dit is verreweg het mooiste houten scheepswrak dat ik ooit heb gezien. Het staat rechtop en trots op de zeebodem, vrijwel intact, en verkeert in een schitterende staat van bewaring. Je kunt zelfs de naam Endurance zien, gebogen over de achtersteven. Dit is een mijlpaal in de poolgeschiedenis’, zegt hij in een persbericht.

De doelstelling van de Endurance22-expeditie was om het wrak te lokaliseren, te onderzoeken en te filmen, maar ook om belangrijk wetenschappelijk onderzoek te doen en een uitzonderlijk outreach-programma (hulp aan kansarmen) uit te voeren. ‘De feestvreugde van vandaag wordt overschaduwd door de wereldgebeurtenissen en iedereen die betrokken is bij Endurance22 houdt de getroffenen van deze aanhoudende, schokkende gebeurtenissen in gedachten en gebeden.’

‘We hopen dat onze vondst jonge mensen zal aanspreken en hen zal inspireren met de pioniersgeest, moed en vastberadenheid van degenen die de Endurance naar Antarctica hebben gevaren. We brengen hulde aan de navigatievaardigheden van kapitein Frank Worsley, wiens gedetailleerde gegevens van onschatbare waarde waren bij onze zoektocht naar het wrak.’ Dat werd gevonden op zo’n vier mijl (ongeveer 7,4 kilometer) ten zuiden van de locatie in het zoekgebied die de kapitein voor vertrek uit Kaapstad had berekend.

De onderzoeksleider, geboren op de Falklandeilanden, zo’n 5000 kilometer ten noorden van Antarctica, bedankte ook alle betrokkenen. ‘Dit succes is het resultaat van een indrukwekkende samenwerking tussen veel mensen, zowel aan boord van de S.A. Agulhas II (een Zuid-Afrikaanse ijsbreker annex onderzoeksschip, red.) met zijn voortreffelijke kapitein en bemanning, een bekwaam en toegewijd expeditieteam, als velen op wiens steun we konden vertrouwen in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en elders. Ik wil ook mijn collega’s van The Falklands Maritime Heritage Trust bedanken voor het mogelijk maken van deze buitengewone expeditie, evenals Saab voor zijn technologie en het team van toegewijde experts die betrokken zijn geweest bij deze monumentale ontdekking’, aldus Mensun Bound.

Oversteek te voet

Shackleton wilde als eerste Antarctica te voet oversteken, maar zijn schip bereikte het land nooit. Het kwam in januari 1915 vast te zitten in het ijs. De opvarenden bleven aan boord, maar besloten in oktober het schip te verlaten omdat het werd kapot gedrukt. Met reddingsboten wisten zij het onbewoonde Olifanteneiland te bereiken. Shackleton en vijf anderen maakten vervolgens in een van de bootjes de reis naar Zuid-Georgia, waar ze hulp konden inschakelen voor de achterblijvers.

