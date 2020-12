Leids museum vindt missend hoofd van farao Ramses VI terug in Chicago

De deskundigen kwamen tot hun conclusie met behulp van foto 's, metingen en dergelijke, want door de coronacrisis kon niet worden gereisd om de twee delen op elkaar te passen. Er is echter geen twijfel.

Het beeld moet volgens het RMO in het geheel zo'n 1,80 meter hoog geweest zijn.



,,Waarschijnlijk stond het ooit in een tempel voor de god Amon in Thebe. Op een gegeven moment werd het in stukken geslagen, waarna hoofd, torso en benen van elkaar werden gescheiden. Het hoofd werd in 1929 in Egypte aangekocht voor het Oriental Institute Museum in Chicago.’’



De torso is in Egypte gekocht door een kunstliefhebber uit Amsterdam en doorverkocht aan het Rijksmuseum van Oudheden. Of de twee delen ooit echt herenigd worden en waar, is nog niet bekend, aldus een woordvoerster. En waar de benen van het beeld zijn, is nog helemaal een raadsel.