Marslander Nasa neemt na 4 jaar afscheid: ‘Mijn vermogen is erg laag, maar maak je niet druk om mij’

Ruimte­schip Orion begonnen aan vlucht terug van maan naar aarde

Het nieuwe Amerikaanse ruimteschip Orion, dat bezig is aan een proefvlucht naar de maan, is op weg terug naar de aarde. In de nacht van donderdag op vrijdag verliet hij zoals gepland zijn omloopbaan. Het vaartuig is gebouwd om over enkele jaren voor het eerst sinds 1972 weer mensen naar de maan en terug te brengen.

2 december