Met genoeg data is alles te voorspellen, zelfs God zou met algoritmes te bevatten zijn

Dolfijn Zafar had net gegeten toen een schip hem dodelijk raakte

13 mei Dolfijn Zafar, die gisteravond dood werd gevonden op het strand bij Wijk aan Zee, is overleden na een botsing met een schip. Dat zegt biologe en onderzoeker Lonneke IJsseldijk van de diergeneeskundefaculteit in Utrecht. Het is de eerste voorlopige bevinding in het onderzoek naar Zafars dood.