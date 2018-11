NASA deelt eerste haarscherpe foto van omgeving Marslander InSight

,,Er is hier een stille schoonheid”, tweette NASA uit naam van het Marslaboratorium bij de foto. ,,Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe thuis te verkennen. InSight landde gisteravond om 20.54 uur Nederlandse tijd met succes op Mars. Daarmee kwam een eind aan zijn 482 miljoen kilometer lange en zeven maanden durende ruimtereis. De Marsverkenner zal de komende twee jaar in de bodem van Mars boren om de binnenkant van de planeet te onderzoeken. De landing zelf was een ware thriller . Een uur voor de grootse finale stuurde het controlecentrum op aarde de laatste instructies door naar InSight en moest daarna gespannen afwachten of alles goed zou gaan. ,,Het duurt acht minuten voor een radiosignaal van ons Mars bereikt”, aldus Rob Grover, die de leiding had over de landing. ,,We konden InSight niet middels een joystick in real time besturen. Alles moest automatisch gebeuren.” En dat deed het.

There's a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding

Het apparaat - dat ruim een miljard dollar heeft gekost - kwam met een snelheid van zo'n 20.000 kilometer per uur de atmosfeer van Mars binnen en had minder dan zeven minuten om af te remmen tot bijna nul. Tijdens de helse afdaling beschermde een hitteschild de sonde tegen de enorme hitte. Ook de hoek van intrede was van belang. Die moest exact 12 graden zijn, de minieme grens tussen afkaatsen de ruimte in of door wrijving met de atmosfeer in vlammen opgaan.



Na een aantal tergend langzaam wegtikkende minuten gaf InSight het eerste teken van leven. De landing verliep perfect. ,,Het was intens’’, aldus een dolgelukkige medewerker van na afloop. ,,Het is een ongelofelijke dag voor Nasa.’’ Nu het stof is neergedaald en InSight de eerste loepzuivere beelden richting aarde heeft gestuurd, kan iedereen echt opgelucht ademhalen. Vandaag begint het Marslaboratorium aan zijn taak: inzicht verschaffen in de diepste geheimen van onze naaste ruimtebuur. Wellicht ooit ons nieuwe thuis.



Behalve de tot de verbeelding sprekende foto heeft InSight ook laten weten dat zijn zonnepanelen zijn uitgeklapt en energie opwekken. Daarmee worden de accu's opgeladen die de Marslander van stroom voorzien. ,,Het InSight-team kan vannacht rustig slapen, nu we weten dat de zonnepanelen van het ruimtevaartuig zijn uitgeklapt en de batterijen worden opgeladen”, sprak projectmanager Tom Hoffman. ,,Het is een lange dag geweest voor het team, maar morgen begint een spannend nieuw hoofdstuk voor InSight.”



Om te beginnen zal NASA's missieteam de robotarmen van InSight uitvouwen en de eraan bevestigde camera gebruiken om foto's van het terrein te maken. Op basis van die foto's kunnen de onderzoekers bepalen waar ze de wetenschappelijke instrumenten van InSight neer zullen zetten. Het gaat een maand of twee a drie duren voordat de apparatuur helemaal is ingesteld en de eerste data terugstuurt. InSight hoeft zich in de tussenliggende tijd niet te vervelen, maar metingen doen naar het Marsklimaat en de straling ter plaatse.