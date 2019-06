NASA haalt nooit bestudeerde maanstenen uit kluis voor jubileum maanlanding

Ruimtevaartorganisatie NASA is van plan om in 2024 weer mensen op onze naaste ruimtebuur te hebben. Op een afstand van zo'n 385.000 kilometer kan de maan als springplank naar Mars dienen, is het idee. Een ruimtestation in een omloop is voorzien als aanlegsteiger voor een nog te ontwikkelen ruimtependel naar het maanoppervlak. Die miljarden kostende onderneming zal de Amerikanen nog de nodige hoofdbrekens bezorgen.



Voor het zover is, mogen de wetenschappers zich uitleven op de onaangeroerde maankeien. Een deel van de monsters is op de maan vacuümverpakt en nooit aan de aardse atmosfeer blootgesteld. Andere zijn al sinds hun vondst bevroren in heliumgas. Medewerkers van het ruimtevaartcentrum in Texas moeten nu de beste manier uitvogelen om de stenen, zonder hun staat te verstoren, uit hun omhulsels te krijgen.