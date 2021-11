Nieuwe Nasa-sonde die ons kan redden van vernietigende ruimterotsen vandaag gelanceerd

VIDEODe Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa heeft een sonde gelanceerd die op een asteroïde moet inslaan en die daarmee uit zijn baan moet duwen. De nieuwe missie moet antwoord geven op de vraag of het mogelijk is om een dreigende catastrofe te voorkomen als een ruimterots ooit recht op de aarde afkomt.

Het ruimtevaartuig DART, een afkorting voor Double Asteroid Redirection Test, is om 07.21 uur (Nederlandse tijd) gelanceerd vanaf ruimtebasis Vandenberg in de Amerikaanse staat Californië. De sonde is meegenomen door een Falcon 9-raket van SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk.

DART gaat naar twee rotsen die vlak naast elkaar in een baan rond de zon draaien. Een daarvan is Didymos, een rots met een doorsnede van 780 meter, de andere is zijn 160 meter grote maantje Dimorphos. DART moet in oktober volgend jaar inslaan op Dimorphos. Bij de impact heeft de sonde een snelheid van ongeveer 6 kilometer per seconde. Vervolgens moet blijken of Dimorphos daardoor een klein beetje uit zijn baan rond Didymos wordt geslagen. Zoiets is nog nooit geprobeerd.

De test is geen dreiging voor de aarde. ,,Het stelsel is een perfecte plek om te testen of het mogelijk is de koers van een asteroïde te veranderen door er moedwillig een ruimtevaartuig op in te laten slaan”, aldus de Nasa.

Voorlopig is er überhaupt nog geen enkele dreiging voor de aarde, benadrukt de ruimtevaartorganisatie. Rond de zon draaien miljarden asteroïden en kometen. Enkele tienduizenden daarvan zouden ooit een gevaar voor de aarde kunnen vormen, maar die komen in elk geval de komende honderd jaar niet bij ons in de buurt.

