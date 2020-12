Onderzoek toont aan: kangoeroes kunnen met mensen communiceren

Verder onderzoek

Green verduidelijkt dat de studie bijdraagt aan het idee dat communicatie met bepaalde diersoorten kan worden aangeleerd. ,,Oorspronkelijk werd gedacht dat het enkel een aangeboren eigenschap was, maar wij denken dat het iets is dat je kunt leren in de juiste omgeving”, vertelt ze. ,,Wanneer de dieren in gevangenschap leven zoals in een dierentuin, en dus vaak in de buurt van mensen zijn, kunnen ze leren om dergelijk gedrag te uiten.”



Het onderzoek gebeurde slechts op kleine schaal. Er was interactie met elf verschillende kangoeroesoorten, maar volgens onderzoeker Alan McElligott is het resultaat al veelbelovend. ,,Ons onderzoek toont aan dat het potentieel van communicatie tussen mensen en dieren wordt onderschat. Kangoeroes zijn de eerste buideldieren die op deze manier worden bestudeerd. De positieve resultaten moeten leiden tot meer cognitief onderzoek bij deze soort.”